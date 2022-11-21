Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 г. Об этом он сообщил в опубликованном Twitter-аккаунтом PatriotTakes видео.
«Да. <...> Просто мы двигаемся вперед в будущее», — сказал рэпер, отвечая на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на пост президента. Он уточнил, что над его кампанией работает журналист Майло Яннопулос.
Это не первый раз, когда Уэст баллотируется на пост президента. В частности, в 2020 г. он выдвинул свою кандидатуру на выборы, тогда он набрал меньше 1% голосов. В 2020 г. в аккаунте в Twitter он сопроводил свою кампанию сообщением «Kanye 2020».
Ранее рэпер получил ограничения на свои аккаунты в Twitter и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), администраторы платформы удалили некоторые из его постов, которые некоторые пользователи осудили как антисемитские. Однако в конце октября рэперу вернули доступ к аккаунту.
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