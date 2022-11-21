Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США

Это не первый раз, когда Уэст баллотируется на пост президента. В частности, в 2020 г. он выдвинул свою кандидатуру на выборы, тогда он набрал меньше 1% голосов. В 2020 г. в аккаунте в Twitter он сопроводил свою кампанию сообщением «Kanye 2020».