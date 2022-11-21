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Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США

Ведомости

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 г. Об этом он сообщил в опубликованном Twitter-аккаунтом PatriotTakes видео.

«Да. <...> Просто мы двигаемся вперед в будущее», — сказал рэпер, отвечая на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на пост президента. Он уточнил, что над его кампанией работает журналист Майло Яннопулос.

Это не первый раз, когда Уэст баллотируется на пост президента. В частности, в 2020 г. он выдвинул свою кандидатуру на выборы, тогда он набрал меньше 1% голосов. В 2020 г. в аккаунте в Twitter он сопроводил свою кампанию сообщением «Kanye 2020».

Ранее рэпер получил ограничения на свои аккаунты в Twitter и Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), администраторы платформы удалили некоторые из его постов, которые некоторые пользователи осудили как антисемитские. Однако в конце октября рэперу вернули доступ к аккаунту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных