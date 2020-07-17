Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

«Третья сила» в США

На выборах президента США неизменно побеждают кандидаты от одной из двух главных партий. Максимальным успехом для выдвиженцев «третьей силы» стали два вторых места. В 1860 г. вице-президент Джон Брекинридж (южная фракция демпартии) набрал 18,1% голосов против 39,8% у Авраама Линкольна. А в 1912 г. Теодор Рузвельт (президент в 1901–1909 гг.) пошел на выборы от Прогрессивной партии и получил 27,4% голосов, обойдя действующего главу государства Уильяма Тафта (23,2%) и уступив лишь демократу Вудро Вильсону (41,8%).

Из кандидатов, занимавших третьи места, наибольшую поддержку в целом по стране получил в 1992 г. независимый кандидат – миллиардер Росс Перо (18,9% голосов). Но выиграть хотя бы в одном штате и получить голоса выборщиков он не смог. А вот Джордж Уоллес (Американская независимая партия) в 1968 г. набрал меньше (13,5%), но победил в пяти штатах, заработав 46 голосов выборщиков. В 1924 г. Роберт Лафолетт (Прогрессивная партия) получил 16,6% и выиграл в одном штате (13 голосов выборщиков).

При этом некоторые кандидаты от «третьих партий» влияли на исход выборов даже при незначительной поддержке избирателей. Например, в 2000 г., как считают аналитики, обыграть вице-президента Альберта Гора Джорджу Бушу-младшему помогли 2,7% голосов, полученные кандидатом зеленых Ральфом Нейдером. А в 2016 г. похожую услугу Дональду Трампу оказал либертарианец Гэри Джонсон (3,3%).