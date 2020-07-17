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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Дональд Трамп надеется, что рэпер уведет от Джо Байдена чернокожих избирателей
Глеб Мишутин
Evan Vucci / AP

По сообщению избирательной комиссии американского штата Оклахома, рэпер Канье Уэст собрал в срок необходимые документы и уплатил регистрационный сбор в $35 000, сделав таким образом первый шаг в своей избирательной кампании. Рэпер заполнил надлежащую форму и на сайте Федеральной избирательной комиссии. По ее данным, Уэст теперь официально зарегистрирован кандидатом в президенты США.

Как сообщает избирком, Уэст будет выдвигаться от партии BDY (Birthday Party – игра слов, можно перевести как «партия дня рождения» или «вечеринка в честь дня рождения»). Название своей партии рэпер объяснил следующим образом: «Когда мы выиграем, это будет так, как будто бы у всех сразу день рождения».

О своем намерении баллотироваться в президенты Уэст объявил 4 июля. 15 июля интернет-портал Intellegencer сообщил, что рэпер отказался от участия в выборах. До последнего момента не было понятно, выдвинет он свою кандидатуру или нет. Ранее источник, близкий к семье Уэста, сообщил, что его решение участвовать в президентских выборах было обусловлено обострением биполярного эффективного расстройства, от которого рэпер страдает много лет.

«Третья сила» в США

На выборах президента США неизменно побеждают кандидаты от одной из двух главных партий. Максимальным успехом для выдвиженцев «третьей силы» стали два вторых места. В 1860 г. вице-президент Джон Брекинридж (южная фракция демпартии) набрал 18,1% голосов против 39,8% у Авраама Линкольна. А в 1912 г. Теодор Рузвельт (президент в 1901–1909 гг.) пошел на выборы от Прогрессивной партии и получил 27,4% голосов, обойдя действующего главу государства Уильяма Тафта (23,2%) и уступив лишь демократу Вудро Вильсону (41,8%).
Из кандидатов, занимавших третьи места, наибольшую поддержку в целом по стране получил в 1992 г. независимый кандидат – миллиардер Росс Перо (18,9% голосов). Но выиграть хотя бы в одном штате и получить голоса выборщиков он не смог. А вот Джордж Уоллес (Американская независимая партия) в 1968 г. набрал меньше (13,5%), но победил в пяти штатах, заработав 46 голосов выборщиков. В 1924 г. Роберт Лафолетт (Прогрессивная партия) получил 16,6% и выиграл в одном штате (13 голосов выборщиков).
При этом некоторые кандидаты от «третьих партий» влияли на исход выборов даже при незначительной поддержке избирателей. Например, в 2000 г., как считают аналитики, обыграть вице-президента Альберта Гора Джорджу Бушу-младшему помогли 2,7% голосов, полученные кандидатом зеленых Ральфом Нейдером. А в 2016 г. похожую услугу Дональду Трампу оказал либертарианец Гэри Джонсон (3,3%).

Первым в поддержку Уэста и его кандидатуры высказался основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск в своем твиттер-аккаунте. Президент США Дональд Трамп заявил, что Уэст вполне может привлечь к себе чернокожих избирателей, которые иначе проголосовали бы за кандидата от демократической партии Джо Байдена. Последнего Уэст обвинил в расизме. «Этот человек, Джо Байден, сказал: если вы не голосуете за меня, значит, вы не темнокожий. Говорить, что все темнокожие люди должны быть демократами, и считать, что, баллотируясь, я способствую расколу среди избирателей – это форма расизма, превосходства белых, их контроля», – заявил музыкант в интервью журналу Forbes.

На выборах 2016 г. Уэст поддержал Трампа. В сети опубликованы фото музыканта в красной кепке – символе избирательной кампании Трампа. По словам Уэста, он бы баллотировался от республиканской партии, если бы в ней не было Трампа. Также музыкант сообщил об угрозах, которые поступали ему от демократов во время последних выборов.

Как признается сам Уэст, пока что у него нет четкой политической программы. «Я должен сказать со всей скромностью, что я пока не во всем разобрался. Не знаю, могу ли я назвать свой подход политическим курсом. Сейчас нам нужно стремиться к инновациям, чтобы освободить разум», – заявил рэпер. По его словам, он планирует реформировать Белый дом по образу Ваканды (вымышленное высокоразвитое африканское государство из вселенной «Марвел». – «Ведомости»).

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Уэст идет на выборы фактически как независимый кандидат. Подобное в США случается не так уж часто: в большинстве случаев «третьими кандидатами» – не от республиканской и демократической партий – становятся представители от крупных «третьих партий»: конституционной, либертарианской и партии зеленых. Третьи партии и независимые партии не являются большой силой в американской политике, объясняет политолог Израэл Маркес II. Обычно они играют роль спойлера, т. е. оттягивают голоса у кандидата одной из основных партий (демократов или республиканцев), таким образом обеспечивая победу его оппонента. Это одна из причин, по которой Трамп выиграл в 2016 г. в так называемых колеблющихся штатах – кандидаты Гэри Джонсон и Джилл Стайн оттянули голоса у Хиллари Клинтон в нескольких ключевых штатах, поясняет эксперт. Нельзя быть абсолютно уверенным в том, какой бы выбор сделали эти избиратели, не имей они возможности голосовать за третьи партии, но Хиллари наверняка получила бы многие из этих голосов. В лучшем случае такие кандидаты привлекают внимание к ключевым вопросам и побуждают основные партии к корректировке программ, поясняет эксперт.

Скорее всего, Уэст не сможет добиться успеха на выборах, если он в них все же будет участвовать, продолжает Маркес II. Информация о том, баллотируется он или нет, противоречива. Для контекста – самым успешным кандидатом от третьей партии в истории США был Теодор Рузвельт, который занял на выборах второе место после того, как вышел из состава республиканской партии в 1912 г., напоминает политолог. Это было очень выгодно для демократа Вудро Вильсона. Из последних «третьих кандидатов» относительного успеха добился Росс Перо, который получил в 1992 г. 18,9% голосов всех избирателей. Он, однако, не выиграл голосов выборщиков ни в одном из штатов и внес большой вклад в победу Билла Клинтона над Джорджем Бушем-старшим, резюмирует эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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