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Шольц заявил о снижении угрозы применения ядерного оружия в мире

Ведомости

Угроза ядерной эскалации мире снизилась благодаря диалогу с Китаем и странами G20, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.

«Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество провело красную черту», — отметил канцлер в эфире. По его словам, снижению ядерной эскалации также способствовал диалог с КНР и странами G20.

Шольц подчеркнул, что он готов вести переговоры с Россией. Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось, добавил он.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом глава государства отметил, что ядерная стратегия России настроена на применение в случае ответно-встречного удара. «Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но своих союзников мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами», — подтвердил президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее настаивал на том, что Москва отказывается участвовать в ядерной риторике, которую активно поддерживают западные СМИ. МИД РФ также призвал страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных