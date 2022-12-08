Шольц заявил о снижении угрозы применения ядерного оружия в мире

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом глава государства отметил, что ядерная стратегия России настроена на применение в случае ответно-встречного удара. «Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но своих союзников мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами», — подтвердил президент.