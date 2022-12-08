Шольц заявил о снижении угрозы применения ядерного оружия в мире
Угроза ядерной эскалации мире снизилась благодаря диалогу с Китаем и странами G20, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.
«Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. Это реакция на то, что международное сообщество провело красную черту», — отметил канцлер в эфире. По его словам, снижению ядерной эскалации также способствовал диалог с КНР и странами G20.
Шольц подчеркнул, что он готов вести переговоры с Россией. Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось, добавил он.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом глава государства отметил, что ядерная стратегия России настроена на применение в случае ответно-встречного удара. «Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но своих союзников мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами», — подтвердил президент.
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