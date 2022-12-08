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Путин заявил о существенном вкладе российской авиации в ход спецоперации

Ведомости

Российская авиация в ходе спецоперации на Украине вносит существенный вклад в эффективность действий войск. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время общения с награжденными Героями России.

«Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно», — сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Он отдельно отметил работу штурмовиков и «сушек» — истребителей Су-34, Су-35. По словам президента, они «оказывают существенный вклад в эффективность действий войск». 

До этого Путин также не раз указывал на эффективность российского оружия, применяемого в ходе спецоперации. Прежде всего речь идет об авиации, высокоточных ракетах большой дальности, бронетанковом вооружении, отметил он в сентябре. В ноябре Путин заявил, что в ходе спецоперации хорошо себя показывают также новые российские вооружения. Отдельное внимание он уделил модернизации ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ.

8 декабря Путин наградил Героев России в честь Дня героев Отечества. В ходе своего выступления он подчеркнул героизм военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий. Путин добавил, что они выполняют «великую миссию» по защите жителей России.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных