Путин заявил о существенном вкладе российской авиации в ход спецоперации

До этого Путин также не раз указывал на эффективность российского оружия, применяемого в ходе спецоперации. Прежде всего речь идет об авиации, высокоточных ракетах большой дальности, бронетанковом вооружении, отметил он в сентябре. В ноябре Путин заявил, что в ходе спецоперации хорошо себя показывают также новые российские вооружения. Отдельное внимание он уделил модернизации ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ.