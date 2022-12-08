Путин заявил о существенном вкладе российской авиации в ход спецоперации
Российская авиация в ходе спецоперации на Украине вносит существенный вклад в эффективность действий войск. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время общения с награжденными Героями России.
«Авиация работает очень хорошо, и на дежурстве очень хорошо, на боевом дежурстве, практически круглосуточно, очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Он отдельно отметил работу штурмовиков и «сушек» — истребителей Су-34, Су-35. По словам президента, они «оказывают существенный вклад в эффективность действий войск».
До этого Путин также не раз указывал на эффективность российского оружия, применяемого в ходе спецоперации. Прежде всего речь идет об авиации, высокоточных ракетах большой дальности, бронетанковом вооружении, отметил он в сентябре. В ноябре Путин заявил, что в ходе спецоперации хорошо себя показывают также новые российские вооружения. Отдельное внимание он уделил модернизации ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ.
8 декабря Путин наградил Героев России в честь Дня героев Отечества. В ходе своего выступления он подчеркнул героизм военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий. Путин добавил, что они выполняют «великую миссию» по защите жителей России.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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