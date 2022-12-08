Норвегия присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря. На следующий день соответствующий документ был опубликован в официальном журнале ЕС. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС, ранее к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.