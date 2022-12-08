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Политика

Норвегия присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Ведомости

Норвегия ввела ограничение цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Об этом говорится в заявлении МИД королевства. 

«Норвегия ввела предельную цену на сырую нефть из России в размере $60 за баррель в соответствии с санкционными правилами. <...> Ограничение цен на нефть должно помочь снизить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны», — сказано в сообщении. 

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметила, что королевство продолжает поддерживать санкции ЕС и других стран в отношении России, чтобы оказывать давление на российское правительство и союзников РФ.

В норвежском МИДе напомнили, что ранее страна поддержала запрет на поставки российской нефти в Норвегию, ЕС и третьи страны, который вступил в силу 5 декабря.

Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря. На следующий день соответствующий документ был опубликован в официальном журнале ЕС. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС, ранее к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

Российские власти неоднократно говорили, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле заявили, что не принимают введение ограничения. 

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к правительству, писали о проработке трех сценариев для ответа на ограничение цен на российскую нефть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, отметил, что власти рассматривают различные варианты, и подчеркнул, что решение будет оглашено после его принятия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных