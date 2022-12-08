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Уилан заявил о разочаровании усилиями США по его освобождению

Ведомости

Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан заявил, что был удивлен, что его не включили в список по обмену заключенными между Россией и США. Такое решение американских властей его разочаровало, заявил Уилан в телефонном разговоре с CNN. 

«Я очень разочарован тем, что не было сделано больше для моего освобождения, тем более приближается четвертая годовщина моего ареста», — сказал он. 

Уилан добавил, что не понимает, почему все еще находится в российской колонии. По его словам, американские власти давали ему надежду, что «все идет как надо» и что «что-то произойдет совсем скоро». Уилан признался, что был удивлен, когда узнал, что не попал в схему обмена. 

Американец утверждает, что российские власти относят его «к другой категории», «к более высокому уровню», нежели баскетболистку Бриттни Грайнер. По словам Уилана, Москва пытается получить от США то, что Вашингтон, «возможно, не в состоянии предоставить».

Уилан также выразил надежду, что президент США Джо Байден приложит все усилия, чтобы вернуть его домой, «независимо от цены, которую им [США], возможно, придется заплатить».

В августе стало известно, что Вашингтон предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Грайнер на Бута, информацию подтвердили в МИД РФ. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. 

Однако Пол Уилан в схему обмена не попал. Как утверждает Байден, это произошло из-за того, что Москва относится к Уилану «иначе, чем к Грайнер». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон про осужденного не забыл. По его словам, США продолжат переговоры с Россией по освобождению Уилана. 

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже. Защита утверждала, что американец стал жертвой провокации. Сам Уилан вину не признал. Сейчас он отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима в Мордовии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных