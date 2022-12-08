Уилан заявил о разочаровании усилиями США по его освобождению

Уилан добавил, что не понимает, почему все еще находится в российской колонии. По его словам, американские власти давали ему надежду, что «все идет как надо» и что «что-то произойдет совсем скоро». Уилан признался, что был удивлен, когда узнал, что не попал в схему обмена.