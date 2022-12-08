Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере $858 млрд
Палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
После одобрения нижней палатой конгресса документ должен рассмотреть американский сенат.
Ранее проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд согласовали профильные комитеты конгресса США. Он может стать рекордным в истории страны. Проект бюджета в том числе включает выделение $800 млн на помощь Украине, также в нем учтены средства на «сдерживание» России в Европе. Кроме того, в документе говорится о шагах по исключению РФ из международных организаций, в частности, из G20.
В Кремле заявили, что данный документ носит конфронтационный характер по отношению к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что такой подход США к выделению средств на оборону может в дальнейшем дестабилизировать обстановку в Европе.
В МИД РФ отреагировали на пункт проекта бюджета о мерах по исключению России из G20. В российском ведомстве заявили, что подобные попытки «обречены на провал». По словам замглавы МИД Александр Грушко, исключить РФ из G20 западные страны уже пытались накануне саммита на Бали в ноябре, однако «мировое большинство эти попытки не поддерживает».
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