Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере $858 млрд

Ранее проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд согласовали профильные комитеты конгресса США. Он может стать рекордным в истории страны. Проект бюджета в том числе включает выделение $800 млн на помощь Украине, также в нем учтены средства на «сдерживание» России в Европе. Кроме того, в документе говорится о шагах по исключению РФ из международных организаций, в частности, из G20.