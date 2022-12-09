Посол Антонов: США не прислушиваются к предупреждениям России по ядерной безопасности
Вашингтон не вникает в суть аргументов Москвы по вопросам применения ядерного оружия, используя предупреждения России лишь как повод для критики, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в комментарии Newsweek.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что Россия обладает более продвинутыми и современными ядерными средствами, чем любая другая страна, однако не собирается «размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру». Глава государства отметил возросшую угрозу ядерной войны, отметив, что если Россия «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие первой, «значит, и второй тоже не применит» из-за последствий нанесения такого удара по своей территории.
Как отмечает Newsweek, госдепартамент США назвал эти слова «безответственным и опасным бряцанием оружием». На просьбу прокомментировать эту ситуацию Антонов заявил, что Россия серьезно относится к своей ответственности как ведущей ядерной державы по поддержанию глобальной безопасности.
«Создается впечатление, что администрация использует российские предупреждения только как повод для критики, не прислушиваясь к сути наших аргументов», – сказал посол.
Антонов подчеркнул, что Путин в очередной раз заявил, что Россия будет защищать себя и защищать своих союзников всеми доступными средствами.
«Разве позиция США отличается?» – добавил он.
При этом Москва, в отличие от Вашингтона, не размещает свои ядерные вооружения на территориях неядерных государств, напомнил посол, не обучает ВС этих стран использованию этих вооружений и не выпускает их из-под своего контроля. Россия продолжит «терпеливо напоминать» США о рисках, связанных с продолжением «прокси-войны» против нее на территории Украины, добавил Антонов.
30 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул недопустимость любого столкновения государств, обладающих ядерным оружием. «Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — заявил Лавров.
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