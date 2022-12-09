Посол Антонов: США не прислушиваются к предупреждениям России по ядерной безопасности

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что Россия обладает более продвинутыми и современными ядерными средствами, чем любая другая страна, однако не собирается «размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру». Глава государства отметил возросшую угрозу ядерной войны, отметив, что если Россия «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие первой, «значит, и второй тоже не применит» из-за последствий нанесения такого удара по своей территории.