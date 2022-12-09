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Посол Антонов: США не прислушиваются к предупреждениям России по ядерной безопасности

Ведомости

Вашингтон не вникает в суть аргументов Москвы по вопросам применения ядерного оружия, используя предупреждения России лишь как повод для критики, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в комментарии Newsweek.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что Россия обладает более продвинутыми и современными ядерными средствами, чем любая другая страна, однако не собирается «размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру». Глава государства отметил возросшую угрозу ядерной войны, отметив, что если Россия «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие первой, «значит, и второй тоже не применит» из-за последствий нанесения такого удара по своей территории.

Как отмечает Newsweek, госдепартамент США назвал эти слова «безответственным и опасным бряцанием оружием». На просьбу прокомментировать эту ситуацию Антонов заявил, что Россия серьезно относится к своей ответственности как ведущей ядерной державы по поддержанию глобальной безопасности.

«Создается впечатление, что администрация использует российские предупреждения только как повод для критики, не прислушиваясь к сути наших аргументов», – сказал посол.

Антонов подчеркнул, что Путин в очередной раз заявил, что Россия будет защищать себя и защищать своих союзников всеми доступными средствами.

«Разве позиция США отличается?» – добавил он.

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При этом Москва, в отличие от Вашингтона, не размещает свои ядерные вооружения на территориях неядерных государств, напомнил посол, не обучает ВС этих стран использованию этих вооружений и не выпускает их из-под своего контроля. Россия продолжит «терпеливо напоминать» США о рисках, связанных с продолжением «прокси-войны» против нее на территории Украины, добавил Антонов.

30 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул недопустимость любого столкновения государств, обладающих ядерным оружием. «Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — заявил Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных