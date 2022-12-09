Самолет с Грайнер приземлился в аэропорту Техаса

Обмен Бута на Грайнер состоялся вчера, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бут вернулся в Россию вчера, 8 декабря, самолет, на борту которого он находился, приземлился в московском аэропорту «Внуково-2» около полуночи. После возвращения в Россию он выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена. По словам его жены Аллы, Бут сейчас чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня.