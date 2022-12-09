Самолет с Грайнер приземлился в аэропорту Техаса
Самолет, на борту которого находилась американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приземлился сегодня около 5:30 (14:30 мск) в аэропорту Сан-Антонио в штате Техас, сообщил телеканал CNN.
Обмен Бута на Грайнер состоялся вчера, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бут вернулся в Россию вчера, 8 декабря, самолет, на борту которого он находился, приземлился в московском аэропорту «Внуково-2» около полуночи. После возвращения в Россию он выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена. По словам его жены Аллы, Бут сейчас чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня.
Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022 г. в аэропорту «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Уголовное дело было возбуждено по статье о контрабанде наркотиков, Химкинский суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. В суде американка заявила, что использовала марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика.
Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.