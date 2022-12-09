Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме в США
Россиянин Виктор Бут, обменянный накануне на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался в тюрьме в США с русофобией. Об этом он рассказал в интервью RT.
«Ты знаешь, наверное, вот в этой тюрьме… так как она находится в таком, знаешь, традиционно, наверное, «красном поясе» Америки, такая одноэтажная Америка, как у нас раньше говорили, я не встречался с такой русофобией», — отметил Бут в интервью сотруднице RT и депутату Госдумы Марии Бутиной.
По его словам, все были настроены «с какой-то симпатией» к России, включая персонал и других заключенных.
Обмен Бута на Грайнер состоялся вчера, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бут после возвращения в Россию выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена. По словам его жены Аллы, Бут сейчас чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня.
Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что обмен Бута не является признаком улучшения отношений между РФ и США. Эти отношения продолжают оставаться в печальном состоянии, подчеркнул он, добавив, что подготовку обмена вели спецслужбы России и США.