МИД: в Стамбуле проходит встреча дипломатов из России и США

Рябков ранее заявлял, что разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны. «Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами», — отмечал тогда он.