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МИД: в Стамбуле проходит встреча дипломатов из России и США

Ведомости

В Стамбуле проходит встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В Стамбуле проходит встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это в принципе периодически проводящееся мероприятие для обсуждения «раздражителей» в двухсторонних отношениях. После некоторой паузы мы возобновили контакт с американцами по этой теме», — отметил дипломат (цитата по РБК).

Рябков ранее заявлял, что разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны. «Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо, исключительно нашими национальными интересами», — отмечал тогда он.

В сентябре Рябков в эфире «Первого канала» сообщил о сохранении контактов между Россией и США по разным линиям: телефонные контакты, личные письма и др. Он подчеркнул, что Москва продолжает говорить Вашингтону, что американская сторона должна перестать накачивать обстановку и не приближать ее к «опасной черте».

Отношения России и США начали ухудшаться после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Западные страны, в том числе США, Великобритания и члены ЕС, ввели несколько пакетов санкций против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных