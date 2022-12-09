В ФРГ выдали ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота

В генпрокуратуре отметили, что один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. Уточняется, что россиянка подозревается в помощи членам группировки связаться с представителями РФ. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков.