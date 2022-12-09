В ФРГ выдали ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота
Федеральный верховный суд ФРГ выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, включая гражданку России, следует из заявления Генпрокуратуры страны.
«Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против [22] граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.», — отмечается в заявлении (цитата по ТАСС). По версии следствия, россиянка якобы оказывала им поддержку.
Еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, «начата процедура экстрадиции».
В пресс-службе ведомства ранее сообщили, что подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве.
В генпрокуратуре отметили, что один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. Уточняется, что россиянка подозревается в помощи членам группировки связаться с представителями РФ. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании людей. Он указал на то, что это внутренняя проблема ФРГ.