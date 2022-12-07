В Кремле не стали комментировать подготовку к госперевороту в Германии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании людей, которые готовили государственный переворот в Германии.
«Это скорее внутренняя проблема ФРГ, они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Мы узнали об этом из сообщений СМИ, нечего сказать об этом», — сказал он.
Ранее сегодня в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ сообщили о задержании 25 человек, в том числе и гражданки России, которые занимались подготовкой к госперевороту. По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве.
В генпрокуратуре отметили, что один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. Уточняется, что россиянка подозревается в помощи членам террористической группировки связаться с представителями РФ. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков.
После этого посольство России в Берлине сообщило, что не получало уведомлений от германской стороны о задержании россиянки по делу о подготовке к госперевороту в стране.
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