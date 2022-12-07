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Политика

В Кремле не стали комментировать подготовку к госперевороту в Германии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании людей, которые готовили государственный переворот в Германии.

«Это скорее внутренняя проблема ФРГ, они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Мы узнали об этом из сообщений СМИ, нечего сказать об этом», — сказал он.

Ранее сегодня в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ сообщили о задержании 25 человек, в том числе и гражданки России, которые занимались подготовкой к госперевороту. По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве.

В генпрокуратуре отметили, что один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. Уточняется, что россиянка подозревается в помощи членам террористической группировки связаться с представителями РФ. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков.

После этого посольство России в Берлине сообщило, что не получало уведомлений от германской стороны о задержании россиянки по делу о подготовке к госперевороту в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных