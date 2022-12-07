В Германии задержали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота

По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве. Там же отметили, что арестованные осознавали, что проведение госпереворота потребует вооруженного захвата власти и силовых методов, в том числе совершения убийств.