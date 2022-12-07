В Германии задержали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота
В Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Среди них есть гражданка России, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ.
«Сегодня рано утром (7 декабря 2022 г.) Федеральная прокуратура арестовала 22 предполагаемых члена и трех предполагаемых сторонников террористической организации на основании ордеров на арест, выданных следственным судьей Федерального верховного суда», — говорится в сообщении. Среди задержанных есть россиянка Виталия Б.
По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве. Там же отметили, что арестованные осознавали, что проведение госпереворота потребует вооруженного захвата власти и силовых методов, в том числе совершения убийств.
По данным генпрокуратуры ФРГ, один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков.
Уточняется, что россиянка подозревается в помощи членам террористической группировки связаться с представителями РФ. Кроме того, отдельные члены организации подозреваются в подготовке вооруженного нападения на германский бундестаг.
Генпрокуратура отметила, что обыски прошли в 11 федеральных землях Германии. В отношении еще 27 подозреваемых в участии или поддержке данной организации следственные действия продолжаются, подчеркнули в ведомстве.
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