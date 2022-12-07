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Политика

В Германии задержали россиянку по подозрению в подготовке госпереворота

Ведомости

В Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Среди них есть гражданка России, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ.

«Сегодня рано утром (7 декабря 2022 г.) Федеральная прокуратура арестовала 22 предполагаемых члена и трех предполагаемых сторонников террористической организации на основании ордеров на арест, выданных следственным судьей Федерального верховного суда», — говорится в сообщении. Среди задержанных есть россиянка Виталия Б.

По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве. Там же отметили, что арестованные осознавали, что проведение госпереворота потребует вооруженного захвата власти и силовых методов, в том числе совершения убийств.

По данным генпрокуратуры ФРГ, один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков.

Уточняется, что россиянка подозревается в помощи членам террористической группировки связаться с представителями РФ. Кроме того, отдельные члены организации подозреваются в подготовке вооруженного нападения на германский бундестаг.

Генпрокуратура отметила, что обыски прошли в 11 федеральных землях Германии. В отношении еще 27 подозреваемых в участии или поддержке данной организации следственные действия продолжаются, подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных