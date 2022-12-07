Медведев указал на «наследственную болезнь» в модели управления в Германии
Готовившие в Германии госпереворот люди правы в том, что Берлин не обладает полным контролем над принимаемыми в стране решениями, а сам факт появления заговорщиков указывает на «наследственную болезнь» всей модели управления в ФРГ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Это явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии. Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», – написал он.
Комментируя намеки на возможную связь заговорщиков с Россией, Медведев пошутил, что иначе и быть не могло, поскольку из-за России происходят все мировые войны, эпидемии и землетрясения.
Ранее сегодня в пресс-службе генпрокуратуры ФРГ сообщили о задержании 25 человек, в том числе и гражданки России, которые занимались подготовкой к госперевороту. По данным генпрокуратуры, подозреваемые являются участниками и сторонниками террористической организации, которая была создана в 2021 г. Их целью было «свержение существующего государственного строя Германии», заявили в ведомстве.
В генпрокуратуре отметили, что один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. Уточняется, что россиянка подозревается в оказании помощи членам террористической группировки связаться с представителями РФ. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о задержаниях, заявив, что это внутренняя проблема ФРГ.
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