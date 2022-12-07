Медведев указал на «наследственную болезнь» в модели управления в Германии

В генпрокуратуре отметили, что один из подозреваемых пытался установить контакт с представителями РФ в Германии. Уточняется, что россиянка подозревается в оказании помощи членам террористической группировки связаться с представителями РФ. В то же время у следствия нет доказательств, что российская сторона поддержала заговорщиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о задержаниях, заявив, что это внутренняя проблема ФРГ.