В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков

В конце октября Старовойт сообщил об окончании строительства двух линий обороны в регионе, а на этой неделе власти региона рассказали о продолжении укрепления границы Курской области с Украиной. На опубликованных снимках можно увидеть, как идут работы по установке фортификационных сооружений в регионе.