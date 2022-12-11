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В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков

Ведомости

В Курской области с 12 декабря будут запрещены продажа и запуск фейерверков, такая мера будет действовать до конца января в связи с необходимостью обеспечить безопасность людей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян», — написал глава региона.

Старовойт напомнил, что в Курской области сохраняется «желтый» террористической опасности. Он отметил, что в связи с введенным запретом рассчитывает на понимание жителей и ответственное отношение к безопасности, и пообещал принять «все необходимые меры для реализации установленного запрета».

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6 декабря в Курской и Белгородской областях высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили до 21 декабря. Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, на две недели также продлили постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. 

В конце октября Старовойт сообщил об окончании строительства двух линий обороны в регионе, а на этой неделе власти региона рассказали о продолжении укрепления границы Курской области с Украиной. На опубликованных снимках можно увидеть, как идут работы по установке фортификационных сооружений в регионе.

С 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Белгородской и Курской областях, действует режим «среднего уровня реагирования». В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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