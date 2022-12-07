Глава Курской области опубликовал фото укреплений на границе с Украиной

Власти приграничных регионов стали укреплять рубежи на фоне регулярных обстрелов российских территорий со стороны Украины. Так, 6 декабря под обстрел попало село Бутырки Белгородской области, в результате никто не пострадал, сообщил Гладков. В тот же день украинский беспилотник атаковал аэродром в Курской области, из-за чего загорелся нефтенакопитель.