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В Белом доме сообщили, что Бут не числится в террористическом списке США

Ведомости

Виктор Бут не состоит в террористическом списке США, однако Вашингтон продолжает сохранять бдительность и осознает риски решения об обмене Бута. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, считают ли в Белом доме Виктора Бута террористом. Салливан ответил, что Бут «не числится в [террористическом] списке США».

«Прежде чем мы принимаем решение об обмене, мы оцениваем последствия для национальной безопасности. Мы провели эту оценку в данном случае и считаем, что сможем справиться с возможными проблемами, но мы будем постоянно сохранять бдительность в отношении любой угрозы, которую Виктор Бут может представлять для американцев, для США», — сказал представитель Белого дома.

8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что по линии спецслужб переговоры между Россией и США об обмене продолжаются. Он также допустил новые обмены в будущем.

Вернувшись в Россию, Виктор Бут дал интервью телеканалу Russia Today, в котором заявил, что поддерживает проведение спецоперации на Украине. Бут заявил, что не понимал, почему этого не сделали раньше. Он также напомнил, как еще в 2014 г. жители Харькова несли российский триколор.

Накануне, 12 декабря, Бут вступил в ЛДПР. По словам лидера фракции Леонида Слуцкого, возвращенный россиянин «стал символом борьбы за принципы, за духовные и нравственные устои сегодняшней России».

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США. В 2012 г. суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных