Бут заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.