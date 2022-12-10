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Бут заявил, что поддерживает спецоперацию России на Украине

Ведомости

Виктор Бут, который на этой неделе вернулся в Россию из США, где отбывал наказание по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма, заявил о своей поддержке военной спецоперации РФ на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Russia Today.

Комментируя объявленную в феврале президентом РФ Владимиром Путиным спецоперацию, Бут заявил, что не понимал, почему этого не сделали раньше. Он упомянул, как в 2014 г. жители Харькова, в частности, несли российский триколор.

«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю [спецоперацию], если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — сказал Бут.

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Виктора Бута 8 декабря обменяли в аэропорту Абу-Даби на баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 г. в аэропорту «Шереметьево», после того как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

После возвращения в Россию россиянин выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена. По словам его жены Аллы, Бут сейчас чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня.

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что обмен Бута не является признаком улучшения отношений между РФ и США. Эти отношения продолжают оставаться в печальном состоянии, подчеркнул он, добавив, что подготовку обмена вели спецслужбы России и США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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