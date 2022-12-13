Кремль: о выводе войск с Украины до конца года не может быть и речи

В Кремле к таким призывам отнеслись негативно. «США не признают новые территории в составе Российской Федерации. Это существенно осложняет поиск взаимной почвы, почвы возможностей для договоренностей», – заявил тогда Песков. Он напомнил, что Москва по-прежнему остается открытой для мирного урегулирования конфликта, и подчеркнул, что «наиболее предпочтительный путь – мирный, дипломатический». При этом в Кремле сейчас не видят перспектив переговоров между Россией и Украиной, последняя же ввела законодательный запрет на переговоры с Москвой.