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Кремль: о выводе войск с Украины до конца года не может быть и речи

Ведомости

Москва не рассматривает возможность вывода российских войск с Украины до конца этого года, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я вам уже говорил вначале, об этом не может идти и речь», — ответил Песков на вопрос, рассматривает ли Россия вывод войск с Украины до конца этого года в соответствии с предложением украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что тремя «шагами к миру» являются поставки Киеву западных современных танков и артиллерии, обеспечение энергетической и финансовой стабильности Украины, а также реализацию предложенной им ранее «формулы мира».

Песков, комментируя заявление Зеленского, назвал это «тремя шагами к продолжению боевых действий». По его мнению, Киеву необходимо принимать во внимание сложившиеся новые реалии, в том числе появление у России новых субъектов в результате референдумов.

В начале декабря президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвали к мирному решению украинского кризиса, условием которого должен стать вывод российских войск с территории Украины.

В Кремле к таким призывам отнеслись негативно. «США не признают новые территории в составе Российской Федерации. Это существенно осложняет поиск взаимной почвы, почвы возможностей для договоренностей», – заявил тогда Песков. Он напомнил, что Москва по-прежнему остается открытой для мирного урегулирования конфликта, и подчеркнул, что «наиболее предпочтительный путь – мирный, дипломатический». При этом в Кремле сейчас не видят перспектив переговоров между Россией и Украиной, последняя же ввела законодательный запрет на переговоры с Москвой.

Ранее по теме: США и Германия выставили требования для урегулирования конфликта на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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