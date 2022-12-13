Кремль: о выводе войск с Украины до конца года не может быть и речи
Москва не рассматривает возможность вывода российских войск с Украины до конца этого года, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я вам уже говорил вначале, об этом не может идти и речь», — ответил Песков на вопрос, рассматривает ли Россия вывод войск с Украины до конца этого года в соответствии с предложением украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что тремя «шагами к миру» являются поставки Киеву западных современных танков и артиллерии, обеспечение энергетической и финансовой стабильности Украины, а также реализацию предложенной им ранее «формулы мира».
Песков, комментируя заявление Зеленского, назвал это «тремя шагами к продолжению боевых действий». По его мнению, Киеву необходимо принимать во внимание сложившиеся новые реалии, в том числе появление у России новых субъектов в результате референдумов.
В начале декабря президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвали к мирному решению украинского кризиса, условием которого должен стать вывод российских войск с территории Украины.
В Кремле к таким призывам отнеслись негативно. «США не признают новые территории в составе Российской Федерации. Это существенно осложняет поиск взаимной почвы, почвы возможностей для договоренностей», – заявил тогда Песков. Он напомнил, что Москва по-прежнему остается открытой для мирного урегулирования конфликта, и подчеркнул, что «наиболее предпочтительный путь – мирный, дипломатический». При этом в Кремле сейчас не видят перспектив переговоров между Россией и Украиной, последняя же ввела законодательный запрет на переговоры с Москвой.