Газета
Политика

Оперативники задержали причастных к гибели полицейских в Херсонской области

Ведомости

Сотрудники МВД задержали двух украинцев, выполнявших функции корректировщиков во время обстрела территории Херсонской области 9 октября, в результате которого погибли трое полицейских. Об этом сообщил ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, передает «МВД Медиа».

Речицкий отметил, что сотрудники полиции Красноярского края, находящиеся в служебной командировке в Херсонской области, смогли выявить и задержать сначала 17-летнего гражданина Украины Романа Литвинова, который затем признался, что за деньги передавал ВСУ данные о местоположении подразделений ВС и МВД России на территории Голопристанского района Херсонской области.

Затем оперативники выяснили, что передачей ВСУ сведений о местоположении пункта временной дислокации занимался 18-летний украинец Ларион Лаврив, который скрывался в Краснодарском крае. Его задержали и доставили в Херсонскую область. Возбуждено уголовное дело.

Ранее по теме: НАК: в России с начала года предотвратили 123 террористических преступления

В начале декабря советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что среди сотрудников Запорожской АЭС, которым заблокировали пропуска, были корректировщики артиллерии ВСУ.

Вчера, 13 декабря, ФСБ России сообщила о задержании в аэропорту Красноярская жителя Абакана, который пытался примкнуть к ВСУ, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). В июле 2022 г. данную статью дополнили пунктом о наказании за переход на сторону противника. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных