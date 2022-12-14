Оперативники задержали причастных к гибели полицейских в Херсонской области
Сотрудники МВД задержали двух украинцев, выполнявших функции корректировщиков во время обстрела территории Херсонской области 9 октября, в результате которого погибли трое полицейских. Об этом сообщил ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, передает «МВД Медиа».
Речицкий отметил, что сотрудники полиции Красноярского края, находящиеся в служебной командировке в Херсонской области, смогли выявить и задержать сначала 17-летнего гражданина Украины Романа Литвинова, который затем признался, что за деньги передавал ВСУ данные о местоположении подразделений ВС и МВД России на территории Голопристанского района Херсонской области.
Затем оперативники выяснили, что передачей ВСУ сведений о местоположении пункта временной дислокации занимался 18-летний украинец Ларион Лаврив, который скрывался в Краснодарском крае. Его задержали и доставили в Херсонскую область. Возбуждено уголовное дело.
В начале декабря советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что среди сотрудников Запорожской АЭС, которым заблокировали пропуска, были корректировщики артиллерии ВСУ.
Вчера, 13 декабря, ФСБ России сообщила о задержании в аэропорту Красноярская жителя Абакана, который пытался примкнуть к ВСУ, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). В июле 2022 г. данную статью дополнили пунктом о наказании за переход на сторону противника. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.