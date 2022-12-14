Оперативники задержали причастных к гибели полицейских в Херсонской области

Вчера, 13 декабря, ФСБ России сообщила о задержании в аэропорту Красноярская жителя Абакана, который пытался примкнуть к ВСУ, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). В июле 2022 г. данную статью дополнили пунктом о наказании за переход на сторону противника. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.