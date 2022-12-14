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В Кремле прокомментировали возможность новогоднего перемирия на Украине

Ведомости

Возможность перемирия с Украиной в период новогодних праздников не рассматривается, таких предложений не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало. Такой темы нет на повестке дня», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной реакции Кремля на предложение о перемирии от Киева. 

Накануне, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к лидерам стран G7 назвал «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. Первый шаг заключается в предоставлении современных танков, снарядов, артиллерии и др. Оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине в следующем году является вторым шагом, третий – заключается в выполнении «формулы мира», которую ранее предложил украинский президент. В ответ на это Песков назвал предложение Зеленского «тремя шагами» к продолжению боевых действий. 

Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных