В Кремле прокомментировали возможность новогоднего перемирия на Украине
Возможность перемирия с Украиной в период новогодних праздников не рассматривается, таких предложений не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало. Такой темы нет на повестке дня», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной реакции Кремля на предложение о перемирии от Киева.
Накануне, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к лидерам стран G7 назвал «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. Первый шаг заключается в предоставлении современных танков, снарядов, артиллерии и др. Оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине в следующем году является вторым шагом, третий – заключается в выполнении «формулы мира», которую ранее предложил украинский президент. В ответ на это Песков назвал предложение Зеленского «тремя шагами» к продолжению боевых действий.
Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».