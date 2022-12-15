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ЕС может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за позиции Польши

Ведомости

Страны ЕС, скорее всего, отложат принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и стран Балтии по экспорту российских удобрений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Брюсселе. 

«Есть некоторые задержки в отношении девятого пакета санкций, поскольку несколько стран-членов настаивают на более жесткой позиции, когда речь идет о переходе удобрений через порты ЕС», — заявил собеседник. 

Он уточнил, что против исключений для экспорта российских удобрений выступают Польша и еще три балтийские страны. 

Источник агентства также усомнился, что страны ЕС смогут прийти к соглашению по новым санкциям против РФ сегодня, 15 декабря, поскольку на доработку проекта потребуется еще несколько раундов переговоров. 

14 декабря в ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций, об этом писало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Собеседники издания также указывали на разногласия, возникшие между странами-членами блока по экспорту российских удобрений.

О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. Спустя два дня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что представителям стран – участниц ЕС снова не удалось согласовать новые ограничения из-за разногласий по необходимым исключениям из предлагаемых мер. При этом санкции в отношении около 200 российских физлиц и компаний, а также нескольких СМИ уже одобрены, подчеркнул он.   

С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Уже в начале декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных