ЕС может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за позиции Польши
Страны ЕС, скорее всего, отложат принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и стран Балтии по экспорту российских удобрений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Брюсселе.
«Есть некоторые задержки в отношении девятого пакета санкций, поскольку несколько стран-членов настаивают на более жесткой позиции, когда речь идет о переходе удобрений через порты ЕС», — заявил собеседник.
Он уточнил, что против исключений для экспорта российских удобрений выступают Польша и еще три балтийские страны.
Источник агентства также усомнился, что страны ЕС смогут прийти к соглашению по новым санкциям против РФ сегодня, 15 декабря, поскольку на доработку проекта потребуется еще несколько раундов переговоров.
14 декабря в ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций, об этом писало агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Собеседники издания также указывали на разногласия, возникшие между странами-членами блока по экспорту российских удобрений.
О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. Спустя два дня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что представителям стран – участниц ЕС снова не удалось согласовать новые ограничения из-за разногласий по необходимым исключениям из предлагаемых мер. При этом санкции в отношении около 200 российских физлиц и компаний, а также нескольких СМИ уже одобрены, подчеркнул он.
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже восемь пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Уже в начале декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против РФ.