ЕС может отложить принятие новых антироссийских санкций из-за позиции Польши

О том, что переговоры по санкциям зашли в тупик, 10 декабря заявил польский посол при ЕС Анджей Садось. Спустя два дня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что представителям стран – участниц ЕС снова не удалось согласовать новые ограничения из-за разногласий по необходимым исключениям из предлагаемых мер. При этом санкции в отношении около 200 российских физлиц и компаний, а также нескольких СМИ уже одобрены, подчеркнул он.