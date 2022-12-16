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«РИА Новости»: использованные для атак на Крым беспилотники изготовлены в США

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Задействованные для атак на российские регионы украинские беспилотники были изготовлены американской компанией Spektreworks. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы компетентных органов России.

Такие выводы были сделаны на основании результатов исследования электронных компонентов беспилотников, которые Украина использовала для атак на объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской, Воронежских областях, в Севастополе и Крыму.

«Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона», — говорится в материалах компетентных органов.

В документах также сказано, что позже в Польше были проведены финальная сборка и полетные испытания беспилотников. А уже установка боезарядов, полетного задания и запуск реализовывались недалеко от Кривого Рога и Одессы.

В результате полученных данных подтверждается вовлеченность США и Польши, «осуществляющих в качестве де-факто сторон конфликта массированную военно-логистическую поддержку режима в Киеве, в подготовку и проведение совместных с ним террористических актов на территории Российской Федерации», говорится в материалах.

Сообщения об атаках беспилотников на российские регионы появлялись регулярно. Недавно в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что наибольшую угрозу безопасности Крыма представляют украинские беспилотники, все остальные риски регион полностью контролирует.

8 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник. Аналогичная информация появилась 6 декабря, когда в администрации региона сообщили о двух сбитых беспилотниках.

6 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома, в результате чего загорелся нефтенакопитель. На следующий день пожар был ликвидирован. По словам Старовойта, пострадавших в результате этого инцидента не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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