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Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть

Ведомости

Швейцария вслед за ЕС расширила санкции против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. 

Новые швейцарские санкции в отношении РФ вступят в силу в 18.00 (20.00 мск) 16 декабря. Речь идет об ограничении цены на российскую нефть и нефтепродукты. Потолок цен на нефть в размере $60 за баррель страны ЕС согласовали 3 декабря, он вступил в силу 5 декабря. Согласно решению ЕС, поставки топлива, стоимость которого выше предельной цены, в страны блока запрещены. 

«16 декабря Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к этим мерам», — говорится в заявлении. 

Республика не только поддержала потолок цен на нефть, но и присоединилась к санкциям ЕС в отношении иранских граждан и компаний. Ограничения введены против двух физических лиц, а также двух организаций, которые якобы занимались производством и поставками беспилотников в Россию. 

Ранее к потолку также присоединились страны G7, Австралия и Норвегия.

Российские власти неоднократно говорили, что Москва не будет поставлять энергоресурсы странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле подчеркнули, что не принимают введение предельной цены. 

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уже скоро представит ответные меры на данное ограничение. По его словам, сейчас «досогласовываются последние моменты». Ранее он говорил, что указ президента по этому вопросу ожидается до конца недели.

Ранее по теме: Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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