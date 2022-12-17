Захарова ожидает обострения социально-экономических проблем в ЕС на фоне санкций
Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза приведет к обострению социально-экономических проблем в самом блоке, граждане которого уже ощущают энергодефицит и беспрецедентную «санкционную инфляцию», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В опубликованном комментарии Захаровой говорится, что новый пакет санкций «не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом».
«Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций и политики давления на Россию. Нынешний «пакет» будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие, – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — считают в МИДе.
По мнению Захаровой, болезненные последствия антироссийской политики для ЕС будут нарастать, это будет происходить «не без содействия США, выступающих в качестве главного бенефициара кризиса безопасности на европейском континенте и разрыва торгово-экономических связей Евросоюза с Россией». Санкции Евросоюза наносят вред и развивающимся странам в Африке, Азии, Латинской Америке, которые не способны конкурировать Западом в борьбе за ресурсы, добавили в ведомстве.
Захарова затронула тему ограничений против российских СМИ в Европе, заявив, что такие «авторитарные меры» стали для Брюсселя «обычной практикой». По ее словам, такие решения ущемляют право граждан ЕС на доступ к информации.
В Евросоюзе признали, что его ограничительные меры против российского АПК подрывают мировую продовольственную безопасность, отмечают в МИДе, комментируя упомянутую в новом пакете санккций возможность предоставления странами - членами ЕС отдельных исключений из санкционного режима в интересах ряда российских экспортеров продовольствия и удобрений.
«Если в Брюсселе серьезно относятся к вопросам продовольственной безопасности, такие шаги должны быть не косметическими, а всеобъемлющими, и предусматривать юридическое изъятие из санкционного пакета всех ограничительных мер, прямо или косвенно влияющих на поставки зерна, удобрений и сырья для их производства», — заявила Захарова.
Девятый пакет санкций был анонсирован 7 декабря главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она тогда сообщила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц из России. Речь идет о российских военных, предприятиях ОПК, депутатах Госдумы и сенаторах, министрах, губернаторах и политических партиях. В ходе обсуждения новых ограничений страны ЕС несколько раз не могли их согласовать.
Евросоюз в пятницу опубликовал девятый пакет санкций против России. Документ включает 692 страницы, на которых перечислены физические лица и предприятия, в отношении которых введены санкции. Совет ЕС не стал принимать ограничительные меры по экспорту российского зерна и удобрений. В то же время блок ввел исключение, которое позволит разморозить активы и передать средства «в распоряжение определенных лиц, ранее игравших значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения». Данная мера была согласована для поддержания продовольственной безопасности и избежания сбоев при оплате сельхозпродукции, пояснили власти ЕС.