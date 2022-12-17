Захарова ожидает обострения социально-экономических проблем в ЕС на фоне санкций

Евросоюз в пятницу опубликовал девятый пакет санкций против России. Документ включает 692 страницы, на которых перечислены физические лица и предприятия, в отношении которых введены санкции. Совет ЕС не стал принимать ограничительные меры по экспорту российского зерна и удобрений. В то же время блок ввел исключение, которое позволит разморозить активы и передать средства «в распоряжение определенных лиц, ранее игравших значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения». Данная мера была согласована для поддержания продовольственной безопасности и избежания сбоев при оплате сельхозпродукции, пояснили власти ЕС.