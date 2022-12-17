В постпредстве при Евросоюзе назвали нелегитимными новые санкции против РФ

ЕС также ввел санкции против всех парламентских партий страны — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Новые люди», также под ограничения попали российские сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы и воздушно-десантные войска. Среди ведомств ограничения были наложены на Роскомнадзор, а среди организаций и движений — на представителей клубов «Русского имперского движения», «Русич» и «Союза добровольцев Донбасса».