В постпредстве при Евросоюзе назвали нелегитимными новые санкции против РФ
Введение Евросоюзом ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений и идет вразрез с основополагающими принципами ВТО, а нелегитимные санкции, согласованные ЕС в девятом пакете, коснутся не только россиян, но и самих европейцев, говорится в комментарии постпредства России при ЕС относительно нового пакета антироссийских санкций.
«Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя. Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства — и средства ее достижения нелегитимны», — говорится в сообщении на сайте постпредства.
Евросоюз, как отмечается, начнет применять экстерриториальные санкции, которые в блоке ранее считали незаконными. Теперь физические или юридические лица из любых стран могут попасть в санкционный список за помощь РФ в обходе ограничений.
«Более того Евросоюз уже изобрел механизм «наказания» как граждан собственных, так и третьих стран, за т.н. обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий «нарушение» есовских нелегитимных санкций под «преступление», — перечисляют в постпредстве.
Новые санкции коснутся не только россиян, но и граждан Европы, а запрет вещания российских СМИ попирает свободу слова и права журналистов, а также лишает европейцев «возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушает их право на доступ к информации», говорится в публикации.
Евросоюз в пятницу опубликовал новый девятый пакет санкций против России. Документ включает 692 страницы, на которых перечислены физические лица и предприятия, в отношении которых введены санкции.
В черный список, в частности, попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Росгвардии Виктор Золотов, семь министров и семь губернаторов. Среди деятелей культуры и медийных личностей санкции коснулись режиссера Никиты Михалкова, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»), гендиректора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Помимо этого под ограничения попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карина.
ЕС также ввел санкции против всех парламентских партий страны — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Новые люди», также под ограничения попали российские сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы и воздушно-десантные войска. Среди ведомств ограничения были наложены на Роскомнадзор, а среди организаций и движений — на представителей клубов «Русского имперского движения», «Русич» и «Союза добровольцев Донбасса».
Кроме того, Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: «НТВ / НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала.