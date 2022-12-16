ЕС запретил инвестиции в российские шахты и рудники

То же касается и запрета гражданам стран ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России. В целом такая практика за последний год сложилась на национальном уровне и сейчас просто стала универсальной, говорит эксперт. О каких-то послаблениях по зерну и удобрениям говорить как о тренде не смягчение санкций тоже не приходится: это выгодно прежде всего ЕС, и исключения фактически и так уже существовали, заключает Тимофеев.