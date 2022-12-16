ЕС запретил инвестиции в российские шахты и рудники

ЕС запретил инвестиции в российские шахты и рудникиПод ограничения могут не попасть железная руда, медь, титан, алюминий, никель и палладий
Совет Евросоюза 16 декабря утвердил девятый пакет санкций в отношении России, где прописывается запрет на новые инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность за исключением «определенного критического сырья». Среди возможных исключений упомянуты железная руда, титан, медь, алюминий, никель и палладий. Подробности санкций опубликованы в официальном журнале ЕС.
Компетентные органы ЕС могут разрешать услуги в отношении импорта этого сырья «на таких условиях, которые они сочтут необходимыми для обеспечения критического энергоснабжения», говорится в сообщении.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие российские металлургические и горнодобывающие компании, в том числе в НЛМК, Evraz, ММК, «Северсталь», «Металлоинвест», «Норникель», UC Rusal, «Алросу», «Полюс», «Полиметалл», Highland Gold, СУЭК, «Кузбассразрезуголь» и другие.
Кроме того, гражданам ЕС отныне будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в России.
В то же время ЕС решил ввести новое исключение, позволяющее размораживать активы и средства, доступные подсанкционным лицам, игравшим «значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список».
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников отмечает, что речь в санкционном пакете скорее всего пойдет о твердых полезных ископаемых. Он напоминает, что в 2021 г. г. ЕС публиковал отчет о критической зависимости от поставок определенных металлов, связанных с электротранспортом, куда помимо редкоземельных и редких металлов вошли медь и другие электротехнические металлы вплоть до некоторых сплавов алюминия.
«В прошлом году в ЕС высказывалось мнение, что необходимо всячески способствовать поступлению этих металлов на территорию союза вплоть до запрета распространения санкционных действий на них. В этом году видно, что пока этой политики придерживаются», – говорит Шапошников.
По мнению эксперта, есть основания полагать, что под удар попадут лишь базовые горнодобывающие отрасли, вроде добычи железной руды. Он также отмечает, что крупных инвесторов в добычу твердых полезных ископаемых из ЕС в России не было и раньше, поэтому запрет скорее будет носить декларативный характер.
В России медь производят «Норникель» (также выпускает никель, платину и палладий), УГМК и РМК, алюминий — UC Rusal.
Девятый пакет санкций ЕС во многом является «инерционным» и его содержание не несет каких-то принципиальных новаций, кроме новых подсанкционных физических и юридических лиц (их имена и наименования пока не были опубликованы), говорит эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его словам, пакет скорее закрепляет или делает более универсальными и так существовавшие ограничения.
Пока отсутствуют уточнения относительно запрета инвестиций в горнодобывающую отрасль, но в целом на фоне общей ситуации о каких-то новых вложениях европейцев туда было бы говорить странно и без санкций, отмечает Тимофеев.
То же касается и запрета гражданам стран ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России. В целом такая практика за последний год сложилась на национальном уровне и сейчас просто стала универсальной, говорит эксперт. О каких-то послаблениях по зерну и удобрениям говорить как о тренде не смягчение санкций тоже не приходится: это выгодно прежде всего ЕС, и исключения фактически и так уже существовали, заключает Тимофеев.