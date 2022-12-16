ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России

ЕС опубликовал девятый пакет санкций против РоссииПеречень подсанкционных физлиц и организаций занял 692 страницы
Евросоюз опубликовал новый девятый пакет санкций против России, следует из официального журнала ЕС. Документ включает 692 страницы, на которых перечислены физические лица и предприятия, в отношении которых введены санкции.
В черный список, в частности, попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава МЧС Александр Куренков, а также семь губернаторов, включая глав Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей.
Среди деятелей культуры и медийных личностей санкции коснулись режиссера Никиты Михалкова, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»), гендиректора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Помимо этого под ограничения попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карина.
ЕС также ввел санкции против всех парламентских партий страны — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Новые люди», также под ограничения попали российские сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы и воздушно-десантные войска. Среди ведомств ограничения были наложены на Роскомнадзор, а среди организаций и движений — на представителей клубов «Русского имперского движения», «Русич» и «Союза добровольцев Донбасса».
Под санкциями также оказались Московский кредитный банк (МКБ), Банк развития регионов и Дальневосточный банк. Под запрет попало оказание услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.
«Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: "НТВ / НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала», — говорится в заявлении.
С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже девять пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.