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ЕС опубликовал девятый пакет санкций против России

Перечень подсанкционных физлиц и организаций занял 692 страницы
Анастасия Майер
Евгений Разумный / Ведомости

Евросоюз опубликовал новый девятый пакет санкций против России, следует из официального журнала ЕС. Документ включает 692 страницы, на которых перечислены физические лица и предприятия, в отношении которых введены санкции.

В черный список, в частности, попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава МЧС Александр Куренков, а также семь губернаторов, включая глав Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей.

Среди деятелей культуры и медийных личностей санкции коснулись режиссера Никиты Михалкова, певца Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»), гендиректора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Помимо этого под ограничения попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карина.

ЕС также ввел санкции против всех парламентских партий страны — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Новые люди», также под ограничения попали российские сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-космические силы и воздушно-десантные войска. Среди ведомств ограничения были наложены на Роскомнадзор, а среди организаций и движений — на представителей клубов «Русского имперского движения», «Русич» и «Союза добровольцев Донбасса».

Под санкциями также оказались Московский кредитный банк (МКБ), Банк развития регионов и Дальневосточный банк. Под запрет попало оказание услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.

«Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: "НТВ / НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала», — говорится в заявлении.

С начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против РФ уже девять пакетов санкций. Предыдущий из них был принят 6 октября. В частности, в него вошло ограничение стоимости нефти. Оно вступило в силу 5 декабря. Страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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