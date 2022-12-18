В Крыму предупредили Грецию о рисках в случае передачи Украине С-300

Как ранее сообщил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, правительство страны готово отправить ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США «установят на их место систему Patriot». Он уточнил, что в таком случае система останется под контролем американцев, так как о покупке речь не идет.