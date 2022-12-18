В Крыму предупредили Грецию о рисках в случае передачи Украине С-300
Передача Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 станет для Греции рискованным шагом, заявил «РИА Новости» постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Как ранее сообщил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, правительство страны готово отправить ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США «установят на их место систему Patriot». Он уточнил, что в таком случае система останется под контролем американцев, так как о покупке речь не идет.
«Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность», — сказал Мурадов агентству.
Постпред Крыма заявил, что в Греции должны помнить, что у России с Грецией и Кипром некогда были дружественные отношения, Москва ранее поставляли им комплексы С-300.
«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания "свой — чужой". А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», — сказал Мурадов.
13 декабря телеканал CNN сообщил, что администрация президента США завершила подготовку к отправке зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину. 14 декабря в Белом доме не стали подтверждать эту информацию. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что отправка Patriot Киеву со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями».