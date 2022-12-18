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В Крыму предупредили Грецию о рисках в случае передачи Украине С-300

Ведомости

Передача Киеву зенитно-ракетных комплексов С-300 станет для Греции рискованным шагом, заявил «РИА Новости» постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. 

Как ранее сообщил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, правительство страны готово отправить ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США «установят на их место систему Patriot». Он уточнил, что в таком случае система останется под контролем американцев, так как о покупке речь не идет.

«Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность», — сказал Мурадов агентству.

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Постпред Крыма заявил, что в Греции должны помнить, что у России с Грецией и Кипром некогда были дружественные отношения, Москва ранее поставляли им комплексы С-300.

«Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания "свой — чужой". А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна», — сказал Мурадов.

13 декабря телеканал CNN сообщил, что администрация президента США завершила подготовку к отправке  зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину. 14 декабря в Белом доме не стали подтверждать эту информацию. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что отправка Patriot Киеву со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных