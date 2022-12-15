Западные системы ПВО не смогут заменить Украине советские

ЗРК Patriot нужны Киеву для более эффективной борьбы с российскими ракетами, которые наносят удары по украинской инфраструктуре. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что предоставление комплексов Patriot существенно усилит ПВО страны. Если решение о поставках будет принято, добавляет CNN, то в распоряжении украинской армии окажутся наиболее эффективные системы ПВО большой дальности из всех, что Запад поставил на Украину. Украинские расчеты для них могут быть обучены на военной базе США в Графенвёре в Германии.