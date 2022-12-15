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Западные системы ПВО не смогут заменить Украине советские

При качественном превосходстве их будет значительно меньше
Глеб Мишутин Владимир Кулагин Алексей Никольский
Решение об отправке ЗРК Patriot (на фото) может быть связано с сообщениями о том, что у Украины заканчиваются ракеты для комплексов «Бук-М1» и С-300 / Fabrizio Bensch / Reuters

США в скором времени могут поставить на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности Patriot. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации, планы Белого дома по снабжению Киева этими вооружениями находятся на финальной стадии согласования. Решение о поставках должно быть одобрено министром обороны США Ллойдом Остином, прежде чем лечь на стол Джо Байдену. Как заверяет источник CNN, проблем с этим возникнуть не должно.

ЗРК Patriot нужны Киеву для более эффективной борьбы с российскими ракетами, которые наносят удары по украинской инфраструктуре. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что предоставление комплексов Patriot существенно усилит ПВО страны. Если решение о поставках будет принято, добавляет CNN, то в распоряжении украинской армии окажутся наиболее эффективные системы ПВО большой дальности из всех, что Запад поставил на Украину. Украинские расчеты для них могут быть обучены на военной базе США в Графенвёре в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных