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В МИДе назвали идею о трибунале попыткой ЕС скрыть участие в преступлениях на Украине

Ведомости

Идея о создании специального международного суда, цель которого состоит в расследовании действий России на Украине, является попыткой ЕС скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — сказал он. 

По словам Вершинина, в Москве не были удивлены подобной инициативой о создании международного трибунала со стороны ЕС. При этом он подчеркнул, что создание подобной организации для расследования без участия России будет «юридическим нонсенсом».

Помимо этого юридической силы не имеет и резолюция о признании России «государством — спонсором терроризма», принятая Европарламентом 23 ноября, добавил Вершинин.

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30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления замороженными российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. 

1 декабря стало известно, что Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала против России. После этого российский МИД обвинил французское внешнеполитическое ведомство в отказе признавать военные преступления ВСУ и в их замалчивании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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