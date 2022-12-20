В МИДе назвали идею о трибунале попыткой ЕС скрыть участие в преступлениях на Украине
Идея о создании специального международного суда, цель которого состоит в расследовании действий России на Украине, является попыткой ЕС скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — сказал он.
По словам Вершинина, в Москве не были удивлены подобной инициативой о создании международного трибунала со стороны ЕС. При этом он подчеркнул, что создание подобной организации для расследования без участия России будет «юридическим нонсенсом».
Помимо этого юридической силы не имеет и резолюция о признании России «государством — спонсором терроризма», принятая Европарламентом 23 ноября, добавил Вершинин.
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления замороженными российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
1 декабря стало известно, что Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала против России. После этого российский МИД обвинил французское внешнеполитическое ведомство в отказе признавать военные преступления ВСУ и в их замалчивании.