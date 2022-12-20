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Си Цзиньпин: ни одна из сторон не заинтересована в затягивании конфликта на Украине

Ведомости

Затягивание украинского кризиса не соответствует интересам вовлеченных в него сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, говорится в сообщении на сайте китайского правительства.

«Китай настаивает на установлении мира и содействии переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не в интересах всех сторон», – говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы президента Германии отмечается, что Штайнмайер подтвердил в ходе разговора решимость ЕС и далее оказывать поддержку Украине, а также «общую заинтересованность» Европы и КНР в прекращении боевых действий. Он также попросил китайского лидера «использовать свое влияние на Россию» для содействия завершения конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории страны может завершиться в 2023 г. О том, что урегулирования по Украине удастся достичь в следующем году, позднее заявил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ответ на слова Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться «завтра при желании». «Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал он. В Кремле и до этого неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной, которая ввела законодательный запрет на любые переговоры с Москвой. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

Ранее по теме: Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 21 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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