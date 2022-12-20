Си Цзиньпин: ни одна из сторон не заинтересована в затягивании конфликта на Украине

В ответ на слова Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться «завтра при желании». «Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал он. В Кремле и до этого неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной, которая ввела законодательный запрет на любые переговоры с Москвой.