Си Цзиньпин: ни одна из сторон не заинтересована в затягивании конфликта на Украине
Затягивание украинского кризиса не соответствует интересам вовлеченных в него сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, говорится в сообщении на сайте китайского правительства.
«Китай настаивает на установлении мира и содействии переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не в интересах всех сторон», – говорится в сообщении.
В сообщении пресс-службы президента Германии отмечается, что Штайнмайер подтвердил в ходе разговора решимость ЕС и далее оказывать поддержку Украине, а также «общую заинтересованность» Европы и КНР в прекращении боевых действий. Он также попросил китайского лидера «использовать свое влияние на Россию» для содействия завершения конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории страны может завершиться в 2023 г. О том, что урегулирования по Украине удастся достичь в следующем году, позднее заявил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В ответ на слова Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может завершиться «завтра при желании». «Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал он. В Кремле и до этого неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной, которая ввела законодательный запрет на любые переговоры с Москвой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.