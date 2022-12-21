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Постпред Ульянов сообщил о сохранении угрозы создания Киевом «грязной бомбы»

Ведомости

Угроза создания Украиной ядерной бомбы сохраняется, заявил на брифинге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Конечно, теоретически Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную бомбу"...В принципе, действительно, угроза такая есть», – сказал он.

Ульянов отметил, что Украина еще с советских времен была продвинутой в плане ядерных технологий страной, и подобные планы у Киева уже были.

Ранее 23 октября «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». В Минобороны России позже подтвердили эту информацию.

После этих сообщений эксперты МАГАТЭ посетили Украину с целью выявления любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов. 9 ноября генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ не нашло признаков работы над «грязной бомбой» на территории Украины.

В конце ноября Гросси заявил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных