Постпред Ульянов сообщил о сохранении угрозы создания Киевом «грязной бомбы»

Ранее 23 октября «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». В Минобороны России позже подтвердили эту информацию.