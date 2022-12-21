Постпред Ульянов сообщил о сохранении угрозы создания Киевом «грязной бомбы»
Угроза создания Украиной ядерной бомбы сохраняется, заявил на брифинге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Конечно, теоретически Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную бомбу"...В принципе, действительно, угроза такая есть», – сказал он.
Ульянов отметил, что Украина еще с советских времен была продвинутой в плане ядерных технологий страной, и подобные планы у Киева уже были.
Ранее 23 октября «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию». В Минобороны России позже подтвердили эту информацию.
После этих сообщений эксперты МАГАТЭ посетили Украину с целью выявления любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов. 9 ноября генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ не нашло признаков работы над «грязной бомбой» на территории Украины.
В конце ноября Гросси заявил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС, чтобы обезопасить энергетическую инфраструктуру.