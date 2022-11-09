МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над «грязной бомбой» на Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло признаков работы над «грязной бомбой» на территории Украины, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«Мы немедленно, в течение нескольких дней организовали команду инспекторов для трех объектов. Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению», — отметил Гросси (цитата по ТАСС).
Он отметил, что агентство не могло игнорировать сообщения о создании «грязной бомбы», так как они «составляют часть нарратива, который может привести к использованию ядерного оружия».
31 октября пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на Гросси заявила, что эксперты агентства начали проверку объектов на территории Украины по запросу правительства страны.
23 октября «РИА Новости» со ссылкой на источники в разных странах сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, цель которой — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию».
В Минобороны России позже подтвердили эту информацию. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине.
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