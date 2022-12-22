Макрон: возможное вступление Украины в НАТО приведет к конфронтации с Россией
Возможное присоединение Украины к НАТО может привести к конфронтации с Россией. В то же время вступление Украины в альянс является «не самым вероятным» сценарием. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.
«Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное <...> Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий — ей придется предоставить гарантии безопасности», — сказал французский лидер.
Макрон пояснил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и Молдавии, Армении, Азербайджану, Грузии, а также Белоруссии. По его словам, такие гарантии должна получить и Россия, однако вопрос об этом не является приоритетным, поспешил добавить Макрон. Он уточнил, что Франция выступает за стратегию «абсолютной защиты и победы Украины».
Французский президент также ответил на критику в свой адрес из-за предложений по будущей архитектуры безопасности для Москвы. Он считает, что в итоге «надо будет посадить всех за стол переговоров». Он предложил своим критикам рассказать, «с кем они будут сидеть за [этим] столом». Макрон добавил, что ему не хочется, чтобы в будущем странами, которые ведут переговоры, выступали только Китай и Турция.
В конце 2021 г. Россия опубликовала проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Речь шла об отказе альянса от расширения на восток, а также от принятия в НАТО бывших стран СССР и размещения на их территории военных баз. Переговоры по этим вопросам не принесли результатов. В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получила гарантий безопасности от США и НАТО.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили. В то же время Москва заявляет, что открыта к переговорам. Накануне, 21 декабря, об этом сказал глава Минобороны Сергей Шойгу. Однако на Украине приняли закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.