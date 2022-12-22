Макрон: возможное вступление Украины в НАТО приведет к конфронтации с Россией

Французский президент также ответил на критику в свой адрес из-за предложений по будущей архитектуры безопасности для Москвы. Он считает, что в итоге «надо будет посадить всех за стол переговоров». Он предложил своим критикам рассказать, «с кем они будут сидеть за [этим] столом». Макрон добавил, что ему не хочется, чтобы в будущем странами, которые ведут переговоры, выступали только Китай и Турция.