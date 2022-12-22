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Пасечник допустил, что с 1 января Народная милиция ЛНР станет частью ВС РФ

Ведомости

С 1 января 2023 г. Народная милиция ЛНР может стать частью Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил ТАСС врио главы ЛНР Леонид Пасечник. 

«На сегодняшний день мы вместе, мы вошли в состав РФ <...>. Я так понимаю, что с 1 января подразделения Народной милиции станут частью Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он. 

Народная милиция ЛНР была создана в октябре 2014 г. указом на тот момент главы ЛНР Игоря Плотницкого. Задачей оборонного ведомства является защита территориальной целостности республики. 7 октября 2022 г. Пасечник заявил, что Народная милиция ЛНР начала слияние с российской армией и переход под боевые знамена РФ. Это случилось в результате присоединения ЛНР к России. 

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснили в Конституционном суде, переходный период для интеграции регионов в РФ будет идти до 1 января 2026 г. 

С 19 октября в четырех регионах введено военное положение. Данный указ главы государства Пасечник также назвал частью интеграции в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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