Пасечник допустил, что с 1 января Народная милиция ЛНР станет частью ВС РФ
С 1 января 2023 г. Народная милиция ЛНР может стать частью Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил ТАСС врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«На сегодняшний день мы вместе, мы вошли в состав РФ <...>. Я так понимаю, что с 1 января подразделения Народной милиции станут частью Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.
Народная милиция ЛНР была создана в октябре 2014 г. указом на тот момент главы ЛНР Игоря Плотницкого. Задачей оборонного ведомства является защита территориальной целостности республики. 7 октября 2022 г. Пасечник заявил, что Народная милиция ЛНР начала слияние с российской армией и переход под боевые знамена РФ. Это случилось в результате присоединения ЛНР к России.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснили в Конституционном суде, переходный период для интеграции регионов в РФ будет идти до 1 января 2026 г.
С 19 октября в четырех регионах введено военное положение. Данный указ главы государства Пасечник также назвал частью интеграции в Россию.