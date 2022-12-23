Лавров выразил сожаление в связи с отказом МИД Армении приехать на переговоры
Глава МИД России Сергей Лавров выразил сожаление из-за решения армянского коллеги Арарата Мирзояна отказаться от визита в Москву для переговоров с азербайджанской стороной, передают «РИА Новости».
«Мы готовились к этому мероприятию. К сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Жаль, что такая возможность упущена», — сказал Лавров во время открытия встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Договоренность о проведении в России очередного раунда переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору была достигнута в начале месяца, подчеркнул Лавров. По его словам, нужно регулярно проводить встречи, «укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы все вопросы были урегулированы».
В свою очередь Байрамов подчеркнул, что его поездка в Москву — это возможность обсудить азербайджано-российские отношения, подвести итоги 2022 г., а также поговорить о грядущих планах.
Накануне, 22 декабря, стало известно, что Ереван отказался принять участие во встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по мирному договору 23 декабря.
Пресс-служба МИДа Армении сообщила, что Ереван подтвердил готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад. Однако из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора армянская сторона попросила перенести эту встречу. В сообщении подчеркнули, что сейчас «приоритет работы» министра иностранных дел Армении — это решение вопросов по возобновлению беспрепятственной работы Лачинского коридора. Также сообщается, что Армения направила Азербайджану новые предложения «по документу о нормализации отношений».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе началась нехватка продовольствия из-за блокировки представителями Азербайджана Лачинского коридора.
Азербайджанцы 12 декабря второй раз с начала месяца перекрыли трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре — единственную транспортную артерию, соединяющую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) и Армению. По заявлению азербайджанской стороны, предлогом для перекрытия 12 декабря стала необходимость проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых НКР.