Большинство опрошенных граждан Германии не поддержали поставки танков Киеву

Согласно результатам исследования, 22% респондентов воздержались от ответа о поставках танков Украине. Наибольшую поддержку в этом вопросе высказали, как отмечается, избиратели коалиционной партии «Зеленые» (50% «за», 25% «против»). Среди сторонников СДПГ инициативу поддержал 41% опрошенных, против передачи танков выступило почти столько же немцев. Наименьшая поддержка наблюдается среди избирателей «АдГ» (76% против 13% ) и партии «Левые» (52% против 32%). Участниками опроса, который проводился с 16 по 21 декабря, стали 2075 граждан ФРГ.