Большинство опрошенных граждан Германии не поддержали поставки танков Киеву
В Германии 45% участников опроса о поставках вооружений Украине не поддержали передачу Киеву немецких танков Leopard 2, такую инициативу одобряют 33% опрошенных. Результаты опроса аналитической компании YouGov привело агентство DPA, пишет «РИА Новости».
Согласно результатам исследования, 22% респондентов воздержались от ответа о поставках танков Украине. Наибольшую поддержку в этом вопросе высказали, как отмечается, избиратели коалиционной партии «Зеленые» (50% «за», 25% «против»). Среди сторонников СДПГ инициативу поддержал 41% опрошенных, против передачи танков выступило почти столько же немцев. Наименьшая поддержка наблюдается среди избирателей «АдГ» (76% против 13% ) и партии «Левые» (52% против 32%). Участниками опроса, который проводился с 16 по 21 декабря, стали 2075 граждан ФРГ.
В сентябре газета Bild сообщила, что большинство членов правительства ФРГ поддерживают передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не станет поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения.
По данным министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, немецкие власти в первых трех кварталах 2022 г. выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму 775 млн евро. Среди вооружений, поставленных Киеву, числятся самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T.
Летом канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг критику за медленные поставки оружия Киеву, а в середине июля украинская сторона рассказала о признаках износа у самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, полученных от Германии месяц назад, писало издание Der Spiegel.