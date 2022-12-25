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Арестович допустил, что США могут «кинуть» Украину после 2023 года

Ведомости

США могут «кинуть» Украину и прекратить оказывать ей поддержку после 2023 г., однако сейчас помощь Вашингтона усиливается, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью на YouTube.

По мнению Арестовича, США не откажутся поддерживать Киев, поскольку тот, кто это сделает, «заведомо проигрывает президентские выборы».

«Если даже не говорить про идеалы, про роль Америки как гаранта стабильности в мире, об интересах азиатских союзников, которые никогда больше не поверят США, если они кинут Украину», — заявил Арестович. Он отметил, что Штаты одновременно лишатся многих союзников, если бросят Киев.

Советник офиса президента Украины заявил, что не представляет себе ситуацию, при которой прекратится поддержка со стороны американцев: наоборот, она «усиливается, расширяется». 

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«Как минимум, на весь следующий год дали уже бюджет — $44 млрд, из которых $23 млрд — на военные цели. «Семерка» (G7) согласовывает экономическую помощь. Может быть, они и кинут, конечно, но после 2023 г.», — сказал он.

Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина способна продолжать вести боевые действия до тех пор, пока Вашингтон поддерживает Киев. «Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет», — сказал политик в интервью газете Magyar Nemzet.

Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября. Газета Politico в декабре сообщила, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена в течение нескольких месяцев в частном порядке признавали, что опасаются замедления темпов выделения помощи Киеву на фоне снижения внимания СМИ к украинскому кризису. Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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