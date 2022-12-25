Арестович допустил, что США могут «кинуть» Украину после 2023 года

Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина способна продолжать вести боевые действия до тех пор, пока Вашингтон поддерживает Киев. «Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет», — сказал политик в интервью газете Magyar Nemzet.