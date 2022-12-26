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Путин оценил значение русского языка для СНГ

Ведомости

Русский язык — это мощная объединяющая сила, которая скрепляет государства СНГ, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран содружества в Санкт-Петербурге. 

«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).

Глава государства также напомнил, что на одном из саммитов было решено провести в странах СНГ Год русского языка в следующем году.

На этой встрече президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил уверенность, что роль русского языка в пространстве СНГ «не может подвергаться какому-либо сомнению». По его мнению, присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы СНГ в 2023 г. послужит на благо культурных связей между странами содружества.

Осенью этого года Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил, что основой национальной идентичности России являются преемственность поколений, верность традициям, а также высокие духовно-нравственные ориентиры. Как отметил президент, они продолжают отражаться, поддерживаться, развиваться в культуре, творчестве и во всех сферах повседневной жизни. Глава государства также напомнил, что историческая память входит в число традиционных ценностей.

13 декабря Путин поручил правительству принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, «отвечающих традиционным ценностям», включая использование изображений этих персонажей при производстве изобразительной, печатной и сувенирной продукции.

Ранее по теме: Путин заявил о разногласиях и возросших угрозах безопасности на пространстве СНГ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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