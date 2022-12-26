Путин оценил значение русского языка для СНГ

Осенью этого года Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил, что основой национальной идентичности России являются преемственность поколений, верность традициям, а также высокие духовно-нравственные ориентиры. Как отметил президент, они продолжают отражаться, поддерживаться, развиваться в культуре, творчестве и во всех сферах повседневной жизни. Глава государства также напомнил, что историческая память входит в число традиционных ценностей.