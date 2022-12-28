Минобороны сообщило об уничтожении более 170 украинских военных

Накануне, 27 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 60 украинских военных на Донецком направлении. ВС РФ нанесли удары по подразделениям и скоплениям живой силы противника еще на трех направлениях. В результате на Купянском направлении противник потерял до 30 человек, на Краснолиманском — более 40, а на Южнодонецком — более 70.