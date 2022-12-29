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Политика

Премьер Италии заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине

Ведомости

Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.

«Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля [2023 г.]», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Мелони также призвала «конкретно» работать по мирному урегулированию ситуации на Украине. Она добавила, что заинтересованность в этом необходима от обеих сторон. Однако, по ее словам, сейчас сигналов о готовности к переговорам не наблюдается. 

В то же время итальянский премьер заявила, что ранее в разговоре с ней президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «инициативы в этом направлении». 

23 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. В Кремле заявили, что информации о «мирном плане» пока не поступало. 

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля. В ООН сообщили, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш готов выступить посредником в ходе переговоров, если с этим согласятся все стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет следовать условиям Украины, поскольку Москва ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

Накануне, 28 декабря, Песков уточнил, что «никакой мирный план не может существовать» без учета вхождения в состав РФ четырех новых регионов.

С начала боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили. Российские власти неоднократно заявляли, что по-прежнему открыты к переговорам, при этом на Украине приняли закон, который запрещает переговоры с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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