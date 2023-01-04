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В МИДе назвали обреченными на провал попытки оттеснить РФ с Ближнего Востока

Ведомости

Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал, а США хотят «приватизировать» переговоры по арабо-израильскому конфликту, заявил «РИА Новости» спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический нонсенс и обречены на провал», — сказал он.

США, по мнению Сафронова, самоустраняются в работе «квартета» (Евросоюз, Россия, США и ООН) по ближневосточному урегулированию и тем самым хотят полностью «приватизировать» переговоры по арабо-израильскому конфликту. Попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий», заявил он.

Ранее на саммите в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы». На встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом Путин сказал, что отношения между Россией и Палестиной имеют глубокие корни и позиция России по палестино-израильскому урегулированию носит фундаментальный характер и не меняется: президент подчеркивал, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных