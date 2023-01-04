В МИДе назвали обреченными на провал попытки оттеснить РФ с Ближнего Востока

Ранее на саммите в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что именно страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, что особенно важно, когда происходят серьезные изменения в глобальной политике и экономике: «Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную – если не ключевую – роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы». На встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом Путин сказал, что отношения между Россией и Палестиной имеют глубокие корни и позиция России по палестино-израильскому урегулированию носит фундаментальный характер и не меняется: президент подчеркивал, что Россия внимательно наблюдает за тем, что происходит в регионе.