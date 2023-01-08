Газета
Политика

«РИА Новости» показало кадры работы миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне спецоперации

Ведомости

В зоне специальной военной операции на Украине применяют самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», кадры его работы опубликовало «РИА Новости».

На видеозаписи, как отмечается, оператор беспилотника 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами. Они предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника. На видео запечатлены кадры попадания в цель, взрывы и разрушения «прочных бетонных укреплений украинского военного объекта».

Миномет «Тюльпан» с дальностью стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным — до 20 км производит «Ростех». Ранее в пресс-службе госкорпорации рассказали о продолжении поставок российским войскам «Тюльпанов», а также танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Малка», «Акация», «Гиацинт-С», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», а также комплексов артиллерийской разведки, связи, машин управления.

Главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса заключается в обеспечении подразделений и передовых частей необходимым вооружением в кратчайшие сроки, заявил в конце декабря президент России Владимир Путин на совещании в Туле по обеспечению потребностей частей Вооруженных сил РФ, которые задействованы в спецоперации.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных