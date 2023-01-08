«РИА Новости» показало кадры работы миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне спецоперации
В зоне специальной военной операции на Украине применяют самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», кадры его работы опубликовало «РИА Новости».
На видеозаписи, как отмечается, оператор беспилотника 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами. Они предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника. На видео запечатлены кадры попадания в цель, взрывы и разрушения «прочных бетонных укреплений украинского военного объекта».
Миномет «Тюльпан» с дальностью стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным — до 20 км производит «Ростех». Ранее в пресс-службе госкорпорации рассказали о продолжении поставок российским войскам «Тюльпанов», а также танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Малка», «Акация», «Гиацинт-С», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», а также комплексов артиллерийской разведки, связи, машин управления.
Главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса заключается в обеспечении подразделений и передовых частей необходимым вооружением в кратчайшие сроки, заявил в конце декабря президент России Владимир Путин на совещании в Туле по обеспечению потребностей частей Вооруженных сил РФ, которые задействованы в спецоперации.