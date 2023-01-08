Вучич: KFOR отклонил запрос Сербии на введение сил в Косово
Международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове, отклонили просьбу Белграда о введении сербских сил безопасности в Косово и Метохию, заявил президент республики Александр Вучич в эфире TV Pink.
«В своем тщательно составленном письме, адресованном правительству Сербии, которое я также получил, они ответили, что не считают необходимым возвращать сербскую армию на территорию Косова и Метохии, ссылаясь при этом на резолюцию 1244», — передает слова Вучича издание «Вечерние новости».
Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста.
К баррикадам стянули миссию ЕС в Косове (EULEX), а также сотрудников KFOR. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы премьер-министра Косова Альбина Курти разобрать баррикады своими силами. Последний также призывал усилить присутствие войск НАТО в республике, которое, по его оценке, повысит безопасность в регионе. Премьер также заявил об увеличении расходов на оборону и количества солдат-срочников.
26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать. В МИД РФ после этого заявили, что компромисс Сербии и Косова «трудно назвать устойчивым».
4 января Вучич пообещал увеличить численность спецподразделений армии Сербии до 5000 человек. По его словам, в отношениях с Косовом сохранить мир и стабильность «едва» удалось, он добавил, что впереди ждут «сложные испытания».