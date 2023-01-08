Вучич: KFOR отклонил запрос Сербии на введение сил в Косово

К баррикадам стянули миссию ЕС в Косове (EULEX), а также сотрудников KFOR. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы премьер-министра Косова Альбина Курти разобрать баррикады своими силами. Последний также призывал усилить присутствие войск НАТО в республике, которое, по его оценке, повысит безопасность в регионе. Премьер также заявил об увеличении расходов на оборону и количества солдат-срочников.