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Вучич: Сербия увеличит численность спецподразделений армии до 5000 человек

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Численность спецподразделений армии Сербии будет увеличена до 5000 человек, рассказал  президент страны Александр Вучич во время ежегодной конференции. Об этом пишет портал «Вечерне новости».

Также он сообщил, что Сербия получила поставку оружия, но не уточнил, из какой страны. «Мы получили первые поставки оружия из западной страны, пусковые установки и ракеты, за которые мы заплатили», – сказал он.

По словам Вучича, в отношениях с Косово сохранить мир и стабильность «едва» удалось, и добавил, что впереди ждут «сложные испытания». «Мы никого не провоцировали, если только кто-то не считает провокацией то, что мы уважаем нашу Конституцию и защищаем граждан. Мы не допустили ни одного инцидента, ни одного неверного шага. Мы не можем противостоять большим державам, мы маленькие, Германия, Америка и Европа большие», – сказал сербский президент. Он подчеркнул, что Косово не признают 106 стран, еще девять отозвали свое признание. Среди них – Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.

Вучич отметил, что Сербия не бежит «от всех подписанных нами соглашений».

Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста. Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.

26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных