Вучич: Сербия увеличит численность спецподразделений армии до 5000 человек

По словам Вучича, в отношениях с Косово сохранить мир и стабильность «едва» удалось, и добавил, что впереди ждут «сложные испытания». «Мы никого не провоцировали, если только кто-то не считает провокацией то, что мы уважаем нашу Конституцию и защищаем граждан. Мы не допустили ни одного инцидента, ни одного неверного шага. Мы не можем противостоять большим державам, мы маленькие, Германия, Америка и Европа большие», – сказал сербский президент. Он подчеркнул, что Косово не признают 106 стран, еще девять отозвали свое признание. Среди них – Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.