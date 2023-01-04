Вучич: Сербия увеличит численность спецподразделений армии до 5000 человек
Численность спецподразделений армии Сербии будет увеличена до 5000 человек, рассказал президент страны Александр Вучич во время ежегодной конференции. Об этом пишет портал «Вечерне новости».
Также он сообщил, что Сербия получила поставку оружия, но не уточнил, из какой страны. «Мы получили первые поставки оружия из западной страны, пусковые установки и ракеты, за которые мы заплатили», – сказал он.
По словам Вучича, в отношениях с Косово сохранить мир и стабильность «едва» удалось, и добавил, что впереди ждут «сложные испытания». «Мы никого не провоцировали, если только кто-то не считает провокацией то, что мы уважаем нашу Конституцию и защищаем граждан. Мы не допустили ни одного инцидента, ни одного неверного шага. Мы не можем противостоять большим державам, мы маленькие, Германия, Америка и Европа большие», – сказал сербский президент. Он подчеркнул, что Косово не признают 106 стран, еще девять отозвали свое признание. Среди них – Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.
Вучич отметил, что Сербия не бежит «от всех подписанных нами соглашений».
Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста. Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.
26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать.