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Общество

СМИ сообщили о новом нападении албанцев на серба в Косове

Ведомости

Группа албанцев избили 18-летнего серба, когда тот возвращался с полуночной рождественской литургии в Колокоте на юге-востоке не признанного Россией Косова, пишет сербское издание «Вечерние новости».

Молодой человек получил травмы лица, руки и живота, после чего обратился за медицинской помощью.

Вчера, 6 января, албанец, проезжая на автомобиле мимо идущих по обочине в новогодних нарядах двух сербских юношей, открыл по ним огонь, ранив одного из них в руку, второго – в плечо. Одному из пострадавших всего 11 лет. Раненые были госпитализированы.

Премьер-министр Косова Альбин Курти после этого осудил нападение, заявив в своем Twitter, что стрелявший задержан и предстанет перед судом.

В первой половине декабря 2022 г. на севере Косова произошло очередное обострение обстановки, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста. Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.

26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать.

Позднее, 4 января, Вучич пообещал увеличить численность спецподразделений армии Сербии до 5000 человек. По словам Вучича, в отношениях с Косовом сохранить мир и стабильность «едва» удалось, он добавил, что впереди ждут «сложные испытания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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