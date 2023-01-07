СМИ сообщили о новом нападении албанцев на серба в Косове

В первой половине декабря 2022 г. на севере Косова произошло очередное обострение обстановки, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста. Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.