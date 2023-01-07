СМИ сообщили о новом нападении албанцев на серба в Косове
Группа албанцев избили 18-летнего серба, когда тот возвращался с полуночной рождественской литургии в Колокоте на юге-востоке не признанного Россией Косова, пишет сербское издание «Вечерние новости».
Молодой человек получил травмы лица, руки и живота, после чего обратился за медицинской помощью.
Вчера, 6 января, албанец, проезжая на автомобиле мимо идущих по обочине в новогодних нарядах двух сербских юношей, открыл по ним огонь, ранив одного из них в руку, второго – в плечо. Одному из пострадавших всего 11 лет. Раненые были госпитализированы.
Премьер-министр Косова Альбин Курти после этого осудил нападение, заявив в своем Twitter, что стрелявший задержан и предстанет перед судом.
В первой половине декабря 2022 г. на севере Косова произошло очередное обострение обстановки, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста. Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.
26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать.
Позднее, 4 января, Вучич пообещал увеличить численность спецподразделений армии Сербии до 5000 человек. По словам Вучича, в отношениях с Косовом сохранить мир и стабильность «едва» удалось, он добавил, что впереди ждут «сложные испытания».