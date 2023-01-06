СМИ: албанец открыл огонь по сербским юношам на юге Косова
Сербский мальчик 11 лет и его двоюродный брат 21 года пострадали в результате нападения на них албанца в частично признанном Косове, передает сербское издание «Вечерние новости».
Инцидент произошел в Готовуше – небольшом городке на юге Косова. Мальчик со своим родственником в новогодних нарядах шли по обочине дороги и несли бадняк – полено, используемое для сожжения во время обряда в сочельник у южных славян. В это время албанец, проезжая мимо на автомобиле, открыл по ним огонь из неустановленного оружия, ранив одного из юношей в руку, а другого – в плечо.
Раненые были доставлены в больницу.
В первой половине декабря 2022 г. на севере Косова произошло очередное обострение обстановки, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста. Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.
26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать.
Позднее, 4 января, Вучич пообещал увеличить численность спецподразделений армии Сербии до 5000 человек. По словам Вучича, в отношениях с Косовом сохранить мир и стабильность «едва» удалось, он добавил, что впереди ждут «сложные испытания».