СМИ: албанец открыл огонь по сербским юношам на юге Косова

Инцидент произошел в Готовуше – небольшом городке на юге Косова. Мальчик со своим родственником в новогодних нарядах шли по обочине дороги и несли бадняк – полено, используемое для сожжения во время обряда в сочельник у южных славян. В это время албанец, проезжая мимо на автомобиле, открыл по ним огонь из неустановленного оружия, ранив одного из юношей в руку, а другого – в плечо.