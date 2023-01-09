Папа Римский поблагодарил посла РФ за содействие обмену пленными между Россией и Украиной
Посол РФ при Святом престоле Александр Авдеев передал папе Римскому Франциску поздравления с Новым годом от президента РФ Владимира Путина. В ответ он получил взаимное приветствие понтифика, а также благодарность за содействие в обмене пленными между РФ и Украиной, передает ТАСС.
«Я передал папе Франциску приветствие от президента РФ, он передал ответное приветствие и поблагодарил за содействие в осуществлении обмена пленными [между РФ и Украиной]», — сказал Авдеев.
В ноябре дипломат рассказал о роли папы Римского в проведении обмена пленными между Россией и Украиной. По словам Авдеева, обмен происходит с учетом списков, которые регулярно предоставляет понтифик посольству.
Накануне, 8 января, Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 50 российских военнослужащих. По данным ведомства, в украинском плену им грозила смертельная опасность. Российские военные будут доставлены на самолетах в Москву, добавили в министерстве.
До этого Россия и Украина обменялись пленными 31 декабря 2022 г. Тогда Минобороны РФ сообщило о возвращении домой 82 российских военных.
Папа Римский Франциск до этого не раз высказывался о боевых действиях на Украине. В декабре прошлого года он назвал данный конфликт мировой войной и добавил, что не ожидает его окончания в ближайшее время. 25 декабря в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане он призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.