Папа Римский поблагодарил посла РФ за содействие обмену пленными между Россией и Украиной

Папа Римский Франциск до этого не раз высказывался о боевых действиях на Украине. В декабре прошлого года он назвал данный конфликт мировой войной и добавил, что не ожидает его окончания в ближайшее время. 25 декабря в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане он призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.